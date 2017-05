25-jähriges Berufsjubiläum: Verona Pooth plant Film über ihr Leben

Die 49-jährige Verona Pooth plant, zum 25-jährigen Berufsjubiläum in der Unterhaltungsbranche ihr Leben zu verfilmen. Nächstes Jahr soll es so weit sein, "wir sind mitten in der Umsetzung", sagt sie.



Berühmtheit erlangte sie erstmals durch ihre kurze Ehe von 1996-1997 mit dem Pop-Titan Dieter Bohlen. Sie versuchte sich dann als Sängerin und Moderatorin, gewann auch die Wahl zur Miss Germany.



Privat fand sie ihr Glück mit dem Unternehmer Franjo Pooth, mit dem sie zwei Söhne hat. Die Schauspielerin, die Verona Pooth verkörpern soll, ist noch nicht bekannt.