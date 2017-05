Schwedische Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein - Assange feiert Sieg

Die schwedische Justiz gab bekannt, dass man die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange fallen lassen würde. Seit 2012 befindet sich Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London. Dort feierte er das Ende der Ermittlungen als wichtigen Sieg.



Assange hatte bezüglich der Vergewaltigungsvorwürfe immer seine Unschuld beteuert. Sollte er allerdings die Botschaft verlassen, will die britische Polizei ihn festnehmen. Assange meint jedoch, politisches Asyl zu haben.



Er konnte sich den schwedischen Behörden nicht stellen, da er Angst hatte, dass man ihn von dort an die USA ausliefern würde. Diese glaubten, dass er über Wikileaks Informationen über die Kriege in Afghanistan und dem Irak veröffentlicht hatte.