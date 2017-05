Schönhofen: Frau verunfallt beim Klettern - Sie wird schwer verletzt

Am gestrigen Donnerstag wurden die Feuerwehren um Schönhofen zu einem Kletterunfall gerufen. Dort war eine Frau am Klettersteig in die Tiefe gestürzt.



Die 30-Jährige war allein auf dem Steig parallel zur Straße und dem Sportplatz unterwegs. Unglücklicherweise fiel sie auch noch von ganz oben, was einen Stur von rund 15 Metern in die Tiefe bedeutete.



Sie erlitt schwere Verletzungen und musste umgehend in ein Krankenhaus transportiert werden.