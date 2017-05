Irak: Im Kampf gegen IS rückt irakische Armee weiter vor

In der irakische Stadt Mossul herrscht nach wie vor ein erbitterter Kampf der irakischen Armee gegen den Islamischen Staat (IS). Die irakische Armee konnte nun weitere Erfolge vermelden.



Im Westen von Mossul konnte ein Viertel befreit und die irakische Fahne gehisst werden. Die IS-Kämpfer haben sich derzeit in der Altstadt von Mossul verbarrikadiert. Auf diese rückt nun die irakische Armee immer weiter zu.



Es wird geschätzt, dass sich in der Altstadt auch an die 400.000 Zivilisten befinden. Seit Oktober letzten Jahres dauert der Kampf um Mossul nun schon an.