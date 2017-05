Berlin: Rechte Bewegung der Identitären wollte Justizministerium stürmen

In Berlin haben 50 Mitglieder der rechtsgerichteten Identitären Bewegung versucht, das Bundesjustizministerium zu stürmen.



Das Gebäude wurde laut Polizei "abgeriegelt", Justizminister Heiko Maas befinde sich in Sicherheit.



"Sie sind mit einem Transporter mit einer großen Leiter darauf vorgefahren und wollten in das Ministerium eindringen", so ein Ministeriumsmitarbeiter. Die Demonstranten hätten unter anderem "Maas muss weg, Festung Europa, macht die Grenzen dicht" gerufen.