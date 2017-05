David Hasselhoff geht auf Megatour

David Hasselhoff feiert momentan mit "Guardians of the Galaxy 2" sein Kino-Comeback. Doch auch musikalisch will er es nochmal wissen.



2018 geht er auf große Deutschlandtour anlässlich des 30. Jubiläums von Looking for Freedom



Die Tour-Daten:11. April: Berlin - Friedrichstadtpalast; 12. April: Braunschweig - Stadthalle; 13. April: Neubrandenburg - Jahnsportforum14. April: Hamburg - Sporthalle; 15. April: Magdeburg - Stadthalle; 16. April: Nürnberg - Arena; 17. April: Leipzig - Arena.