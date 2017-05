New York: Auto rast in Menschenmenge - Ein Toter und viele Verletzte

In New York kam es um kurz vor 12 Uhr zu einem Vorfall am Times Square. Ein Auto raste in eine Menschenmenge. 19 Personen wurden zum Teil schwer verletzt, ein Toter ist zu beklagen.



Um Terror soll es sich nicht handeln: "Vorläufig sieht es eher nach einem Unfall aus als nach irgend etwas anderem", kommentierte die Polizei.



Der 26-jährige Fahrer wurde festgenommen. Er fiel in der Vergangenheit immer wieder wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss auf.