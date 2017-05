Soundgarden-Sänger Chris Cornell soll Selbstmord begangen haben

Die Polizei bestätigte, dass man beim Tod von Chris Cornell in Richtung Selbstmord ermittelt. "Wir ermitteln wegen eines möglichen Selbstmords", äußert die Polizei in Detroit.



So hätte ein Freund den 52-Jährigen tot in einer Badewanne gefunden. Medien berichteten, der Tod sei plötzlich und unerwartet gekommen.



Das endgültige Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung wird für spätestens morgen erwartet. Erst gestern stand Cornell noch auf er Bühne.