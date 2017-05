Brüllereien im Weißen Haus

Im Weißen Haus hängt offenbar der Haussegen schief. Medien berichten von lautem Geschrei.



So seien Pressesprecher Sean Spicer, seine Kollegin Sarah Sanders, Steve Bannon und Kommunikations-Direktor Mike Dubke im Kabinetts-Raum lauthals aneinander geraten. Es wird von lautem Gebrüll berichtet. Andere Mitarbeiter hätten deswegen ihre TV-Geräte lauter gedreht.



Die "Daily Mail" berichtet: "Man wollte wohl verhindern, dass jemand was mitbekommt von den Streitereien - so wie Eltern, die ihre Kinder vor lautstarkem Zank bei einer Scheidung abschirmen wollen."