Nordrhein-Westfalen: "Wanna-Cry"-Virus hat nun Parkhäuser lahmgelegt

Die weltweite Infektionswelle durch die Erpresser-Software "Wanna Cry" hat nun auch Parkhäuser in Nordrhein-Westfalen lahmgelegt.



Durch die Attacke wurden die Schranken geöffnet, so das IT-Sicherheitsunternehmen G Data.



Sollte der Angriff weiter andauern, müsse man mit einem Verkehrschaos rechnen. Betroffen sind Parkhäuser eines niederländischen Betreibers in Essen, Düsseldorf, Grevenbroich und Hagen.