Ehe für alle: Grüne ziehen vor das Bundesverfassungsgericht

Im Bundestag wird eine Abstimmung über die Homoehe von der Großen Koalition blockiert, da man sich in der Frage nicht einig ist und dadurch das Thema im Rechtsausschuss immer wieder vertagt wird.



Nun wollen die Grünen eine Bundestagsabstimmung erzwingen, indem sie eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht haben. Die Abstimmung solle noch in dieser Legislaturperiode erfolgen.



Am heutigen Donnerstagmorgen hatte der Abgeordnete Volker Beck den Antrag zu einer einstweiligen Anordnung beim Bundesverfassungsgericht schon abgegeben. "Ich will jetzt auch von der SPD hören und sehen, wie sie sich entscheiden.", so Katrin Göring-Eckardt.