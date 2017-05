WHO: Videospiele könnten bald einen Warnhinweis tragen wie Tabak

Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die einflussreiche American Psychological Association (APA) planen, das Krankheitsbild "Online-Spielsucht" offiziell einzuführen.



Falls es soweit kommt, könnten Videospiele künftig einen Warnhinweis auf der Verpackung erhalten, so wie Tabak und Alkohol, oder manche Inhalte könnten auch möglicherweise verboten werden.



Viele Wissenschaftler sehen diesen Vorstoß allerdings als problematisch an, da sie zweifeln, dass es ein solches Krankheitsbild überhaupt gibt.