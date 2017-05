Türkei: Viele Bücher über Genozid an den Armeniern werden verbannt

Am vergangenen Sonntag war das 40. Jubiläum des Belge-Verlags in der Türkei, allerdings hatten sich die Verleger diesen Tag wohl anders vorgestellt. Denn an dem Tag wurde bei ihnen eine Razzia durchgeführt.



Die türkische Polizei konfiszierte dabei viele Bücher, die sich mit den Gräueltaten des Militärs oder dem Genozid an den Armeniern beschäftigen. Darunter waren unter anderem "Die KCK Akte / Der globale Staat und die staatenlosen Kurden" und "Entscheidungen, schwerer als der Tod"von Mehmet Güler.



Insgesamt wurden 2.170 Kopien beschlagnahmt. Nach den Polizisten war der Grund folgender: "Sie haben alle hinten keine Banderole. Das ist gegen das Gesetz." Der Besitzer des Verlags, Rag?p Zarakolu, sagt dazu nur: "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll."