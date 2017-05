Hack in Washington: Mitten in Rush-Hour lief an Bahnhof ein Porno

Der Hauptbahnhof in der US-Metropole Washington D.C. wird täglich von Hunderttausenden Passagieren genutzt und mitten in der Rush-Hour bekamen diese nun etwas Ungewöhnliches zu sehen.



Statt der üblichen Werbung war dort drei Minuten lang ein Porno zu sehen: Man geht davon aus, dass sich ein Hacker Zugriff zum System verschaffen konnte.



Der Clip stammte offenbar von der Website "PornHub".