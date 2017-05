Indonesien: Homosexuelles Paar zu Peitschenhieben verurteilt

Heute ist der internationale Tag der Homophobie. Doch ausgerechnet am heutigen Tag sorgt ein indonesisches Gericht mit einem Urteil gegen zwei homosexuelle Männer für Aufsehen.



In der besonders konservativen Provinz Aceh gilt das Scharia-Recht. Auf homosexuelle Kontakte gibt es eine Höchststrafe von 100 Peitschenhieben. Zwei Männer wurden offenbar zusammen in einem Raum entdeckt, dort wollen sie Sex haben.



Nachbarn hatten die beiden der Polizei übergeben und das Ganze auch gefilmt. Der 23-Jährige und der 30-Jährige wurden nun zu jeweils 85 Peitschenhieben in der Öffentlichkeit verurteilt.