Börsenverein protestiert gegen Beschlagnahmungen beim Istanbuler Belge-Verlag

Am 7. Mai beschlagnahmte die Istanbuler Polizei 2.000 Exemplare verschiedener Titel aus der Produktion des auf historische Sachbücher spezialisierten Belge-Verlags. 29 Verlage wurden in der Türkei bereits verboten. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ruft die Politik zum Handeln auf.



Belge hatte, wie der Christoph Links Verlag, Lizenzgeber, in einer Solidaritätserklärung ausführt, brisante Themen aufgegriffen wie den Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg, Gräueltaten des türkischen Militärs in kurdischen Dörfern, die Vertreibung der Pontos-Griechen aus Anatolien.



Aktuell befindet sich eine türkische Übersetzung von Jürgen Gottschlichs Buch zu Deutschlands Rolle bei der Vernichtung der Armenier in Vorbereitung. Laut "Süddeutscher Zeitung" habe Belge beim Thema Genozid an den Armeniern Pionierarbeit geleistet. Der Verleger Ragip Zarakolu lebe im Exil.