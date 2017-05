Wildflecken: Soldat stirbt bei Schießübung - Ermittlungen laufen

In Wildflecken befindet sich der Truppenübungsplatz der Rhön-Kaserne. Dort kam es am gestrigen Nachmittag zu einem tragischen Unfall.



Mehrere Soldaten waren auf der Schießbahn und führten Schießübungen aus. Es wurde auch Gefechtschießen mit der Panzerfaust trainiert. Als ein 22-Jähriger einen Schuss mit dieser abgab, stand ein ebenfalls 22-Jähriger hinter dieser Panzerfaust.



Der junge Mann wurde schwerst verletzt, er verstarb noch an Ort und Stelle. Die Kriminalpolizei sowie die Staatsanwalt Schweinfurt haben nun ihre Ermittlungen aufgenommen und versuchen, den Unfall zu rekonstruieren.