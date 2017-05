SPD fordert, straffällige Ausländer "unverzüglich abzuschieben"

Die SPD setzt in ihrem Regierungsprogramm nach drei verlorenen Landtagswahlen nun auf das Thema "innere Sicherheit".



Ausländer, die straffällig geworden sind, sollen demnach "unverzüglich abgeschoben" werden. Gegenüber Hasspredigern und Islamisten sei eine "Null-Toleranz-Politik" angesagt. Zudem will die SPD 15.000 neue Stellen bei der Polizei schaffen.



Endgültig soll das Programm auf dem Bundesparteitag am 25. Juni in Dortmund verabschiedet werden.