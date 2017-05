Mannheim: McDonald´s empört mit türkischen und deutschen Wegweiser-Schildern

Ein McDonald’s-Inhaber in Mannheim hat zwei Schilder anbringen lassen, die zu anderen Filialen führen, da sein Standort geschlossen werden soll.



Ein Schild ist auf Türkisch, das andere auf Deutsch: Was jedoch für Aufregung sorgt, ist dass das türkische in einen schlechteren Stadtteil der Stadt weist.



Der Inhaber weist Rassismusvorwürfe zurück: Er habe aus Respekt vor den türkischen Kunden handeln wollen und das Schild bei einer türkischen Firma in Auftrag gegeben.