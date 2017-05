Kanada: Rauswurf von Passagieren aus überbuchten Fliegern soll verboten werden

Fälle von Rauswürfen von Passagieren aus überbuchten Flugzeugen sorgten in letzter Zeit für Aufregung: Kanada will nun gegen diese Praxis der Fluggesellschaften vorgehen.



Der kanadische Verkehrsminister Marc Garneau brachte einen entsprechenden Gesetzentwurf ein, laut dem solche Rauswürfe verboten werden sollen.



Man dürfe dieses Vorgehen nicht "tolerieren", so Garneau: Kanadier mit einem Flugticket könnten erwarten, dass die Fluggesellschaft "ihren Teil des Deals erfüllt".