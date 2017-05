Telekom-Router steuern das Smart Home

Besitzer des Telekom-Routers "Speedport Smart" können ab sofort Licht, Heizung und andere Geräte im Smarthome steuern. Lampen, Thermostate und Funsteckdosen lassen sich per Funk am Router anmelden. Das ging bei der Telekom bisher nur mit einer separaten Basisstation, der Qivicon Home Base.



Die Funktion wird per Software-Update freigeschaltet. Das heißt: Auch etwa 170.000 bisherige Nutzer des Speedport Smart können sie nutzen.



Zum Ausprobieren bietet die Telekom eine App und einen kostenlosen Smarthome-Basisdienst mit eingeschränktem Funktionsumfang an. Wer alles Nutzen will, bezahlt ein Monatsgebühr von 4,95 Euro.