Kindesmissbrauch: Flüchtling zu Bewährungsstrafe verurteilt

Der Fall ist verstörend: Ein Flüchtling missbraucht in einer Unterkunft ein kleines Mädchen. Dessen aufgebrachter Vater wird von der Polizei erschossen. Nach dem Missbrauch eines sechsjährigen Mädchens auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Moabit ist der Täter zu einem Jahr und acht



Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der 27-jährige Angeklagte habe die Situation des Kindes und der Eltern ausgenutzt, das Mädchen an einen abgeschiedenen Ort geführt und sexuell berührt, begründete das Amtsgericht Tiergarten. Der Angeklagte hatte zuvor gestanden und erklärt, es sei eine



spontane Tat gewesen. Ob Mädchen oder Frau sei ihm egal gewesen. Als die Polizei den Täter stellen wollte erschoss sie den mit einem Messer bewaffneten Vater des Mädchens aus dem Irak. Zuvor wollte er auf den mutmaßlichen Sexualtäter losgehen, der bereits gefesselt in einem Polizeiwagen saß.