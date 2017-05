Schüsse in Duisburg! Mann (27) zieht im Handgemenge eine Waffe und schießt

Duisburg. Bei einem Streit in Duisburg-Rheinhausen fielen am Sonntag Schüsse. Zwei Männergruppen waren auf der Friedrich-Alfred-Straße in einen Streit geraten. Die Auseinandersetzung der beiden Vierergruppen steigerte sich in ein handfestes Gerangel. Plötzlich ging einer der Beteiligten zu seinem



Auto, holte eine Schusswaffe - und drückte ab. Eine Kugel traf einen 31-jährigen Moerser. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand aber nicht. Der Schütze flüchtete mit seinem Bruder in einem blauen Fiat-Punto. Er wird nun von der Polizei gesucht.



Eine Mordkommission sucht den Täter mit Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Außerdem versucht sie, Licht in die Hintergründe der Auseinandersetzung zu bringen.