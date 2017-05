Die Welt: Die Geschichte der geschlossenen Balkanroute ist ein Mythos

Die historische Masseneinwanderung nach Europa ist zwar gestoppt. Doch noch immer gelingt es jeden Monat Zehntausenden, die Außengrenze zu überwinden. Vor allem kommen sie über das Meer von Libyen nach Italien - fast 50.000 waren es in diesem Jahr auf dieser Route bereits. Doch gleichzeitig und



von der Öffentlichkeit weniger beachtet schlagen sich im Monat offenbar Tausende über die Türkei und den Balkan durch. Auch wenn das EU-Türkei-Abkommen hält: Die Balkanroute ist noch immer nicht ganz dicht. Die Datenabfragen im Schengen-Fahndungssystem sind stark gestiegen. Die Datenabfragen im



im Schengen-Fahndungssystem sind stark gestiegen. In dem System werden vermisste, unerwünschte oder gesuchte Personen vermerkt, aber auch gestohlene Schusswaffen sowie Autos, die überwacht werden müssen. In diesem Jahr steigt plötzlich die Zahl der Flüchtlinge aus Bangladesch rapide an.