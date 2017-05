Österreich: 75.395 Asylanten erhielten im April 2017 die Grundversorgung

Im April 2017 befanden sich österreichweit 75.395 "hilfs- und schutzbedürftige Fremde" in der Grundversorgung, heißt es in der Anfragebeantwortung durch Innenminister Wolfgang Sobotka. Unter den 75.395 "hilfs- und schutzbedürftigne Fremden" befinden sich sowohl Asylwerber, Asylberechtige und



Schutzberechtigte als auch Migranten mit negativem Asylbescheid, die aber an ihrer Rückkehr mitwirken. Die meisten von ihnen befinden sich in Wien (21.209), gefolgt von Niederösterreich (12.630), Oberösterreich (12.471) und der Steiermark (9.397). Die restlichen Bundesländer folgen mit wenigAbstand.



Aus der Anfragebeantwortung geht zudem hervor, dass von 2015 bis Ende März 2017 insgesamt 348 Fremde aus einer Bundesbetreuungseinrichtung verwiesen wurden. 2015 waren es 184 Fremde, im Jahr darauf 136 und bis Ende März 2017 noch einmal 28 Personen. Die meisten von ihnen kamen aus Afghanistan (72).