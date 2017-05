Italien: Mafia verdient mit Flüchtlingszentrum mehrere Millionen Euro

Die italienische Polizei hat einen Millionenbetrug um ein Flüchtlingszentrum im kalabrischen Crotone aufgedeckt. Danach soll der Mafia-Clan "Arena" in den letzten zehn Jahren über 32 Millionen Euro hinterzogen haben.



In der Nacht zu Montag wurden 68 Personen verhaftet, darunter der lokale Priester und der Leiter einer Hilfsorganisation.



Italien ist derzeit in Europa eins der Hauptankunftsländer für Flüchtlinge. Das Land erhält von der EU zwischen 2014 und 2020 aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds mehr als 310 Millionen Euro.