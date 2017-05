Studie: Alkohol ändert die Persönlichkeit kaum

US-Forscher aus Missouri haben in einer Studie die Wirkung von Alkohol auf die Persönlichkeit untersucht.



Die Wissenschaftler kamen dabei zu dem Ergebnis, dass der Alkohol die Persönlichkeit nur wenig verändert.



Von außen betrachtet ist die Veränderung in der Persönlichkeit offenbar gar nicht so stark, wie man im Allgemeinen immer vermutet hatte.