An deutschen Universitäten gibt es hauptsächlich männliche Professoren

Nach der Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern ist nur jede fünfte Professur an deutschen Hochschulen und Universitäten weiblich besetzt. Auch sind Frauen seltener Präsidentinnen einer Hochschule. Dies sei symptomatisch für den Wissenschaftsbetrieb.



Dabei sind die meisten der Studenten inzwischen weiblich. Im Jahr 2015 waren mehr Frauen an einer Universität eingeschrieben als Männer. Auch machen Frauen häufiger einer Doktortitel. Was ist dann der Grund, warum Frauen im angesehenen ProfessorInnenbereich weiterhin unterrepräsentiert sind?



"Das Bild des männlichen Professors ist nach wie vor wirkmächtig.", erklärt die akademische Oberrätin Ulrike Schultz. Zudem hätten viele männliche Lehrkräfte immer noch das sexistische Vorurteil, dass Frauen nicht genauso gut sind wie sie selbst.