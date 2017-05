Stralsund: Mann, der Frau erstach, wünscht sich vor Gericht Todesurteil

In Stralsund steht derzeit ein Mann vor Gericht, der im Streit seine Frau erstochen hatte.



Der 54-Jährige sagte aus, er wünsche sich "ein gutes Urteil", was in seinen Augen nur die Todesstrafe für ihn bedeuten könne: "Wenn ich mich weiter daran erinnere, sterbe ich jeden Tag mehrere Tode".



Die Richterin erklärte dem Angeklagten daraufhin, dass es in Deutschland keine Todesstrafe gebe.