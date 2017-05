Iran: Gericht verurteilt Ehebrecherin dazu, zwei Jahre lang Leichen zu waschen

Ein Gericht in Teheran hat ein selbst für iranische Rechtsverhältnisse kurioses Urteil gefällt.



Demnach muss eine Frau wegen Fremdgehens zwei Jahre lang in einem Leichenhaus arbeiten und dort die Leichen waschen.



Zudem soll die 35-Jährige wegen ihrer "teuflischen Affäre" 74 Peitschenhiebe erhalten. Ihr Geliebter wurde zu 99 Peitschenhieben verurteilt und in eine abgelegene Gegend ins Exil verbannt.