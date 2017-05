Wegen Donald Trump: Hilfsorganisation zeigt Frauen, wie man selbst abtreibt

Amerikanerinnen befürchten, dass unter der Präsidentschaft Donald Trumps die Abtreibungsgesetze verschärft werden, denn er hat bereits den Etat für Beratungsstellen gekürzt. In einigen Bundesstaaten gibt es auch schon eine abtreibungsfeindliche Atmosphäre.



Die niederländische Organisation "Women Help Women" hat deswegen letzte Woche die Homepage "abortioninfopill.org" in den USA gestartet, die Frauen zeigt, wie sie selbst abtreiben können, ohne die Hilfe eines Arztes.



Mithilfe der beiden Medikamente Mifepristone und Misoprostol können sie eine Fehlgeburt erzeugen. Wer Ratschläge braucht, wie man die Medikamente richtig anwendet, kann sich auf der Online-Plattform beraten lassen. Man kann sie online kaufen, in den USA sind sie aber auch offiziell zugelassen.