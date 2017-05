Neuseeland will bis 2050 Ratten und andere Nager ausrotten

Neuseeland will bis 2050 Ratten, Opossums und Hermeline ausrotten.



Mit der radikalen Maßnahme sollen bedrohte heimische Vogelarten geschützt werden, darunter auch der flugunfähige Kiwi, das Nationalsymbol Neuseelands. Die Weltnaturschutzunion IUCN hat den nachtaktiven Laufvogel als gefährdet eingestuft.



Die Anzahl an Schädlingen ist in Neuseeland um ein Vielfaches größer als die Einwohnerzahl von knapp fünf Millionen. 2009 schätzte man allein die Zahl der Opossums auf 30 Millionen.