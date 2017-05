Deutsche Bahn: Bahnchef Lutz kündigt Ende der Fahrkarte an

Die Deutsche Bahn will die klassischen Fahrkarten in den kommenden Jahren abschaffen und das digitale Ticketing einführen.



Der Zug könne dann über das Handy eines Passagiers erkennen, dass er eingestiegen sei, sagte Bahnchef Lutz der "Bild am Sonntag". Die nötige WLAN-Infrastruktur existiere bereits, das Projekt befinde sich aber noch im Versuchsstadium.



Lutz kündigte außerdem eine Sicherheitsoffensive an. Bis Ende 2017 will die Bahn weitere zehn Millionen Euro investieren, um mehr Bahnhöfe mit zusätzlichen Kameras auszustatten.