Spanien: Protestkundgebung - Tausende gegen Stierkämpfe

Bei einer Kundgebung auf dem Platz Puerta del Sol in Madrid haben Tausende Menschen für ein landesweites Verbot von Stierkämpfen protestiert. Gleichzeitig forderten sie auch eine Verschärfung der Tierschutzgesetze.



Die Protestveranstaltung wurde von mehr als 120 Organisationen unterstützt und fand anlässlich des Madrider Volksfestes "Feria de San Isidro" statt, bei dem der Stierkampf im Mittelpunkt steht.



Der Stierkampf wurde in Spanien 2013 zum "nationalen Kulturerbe" erklärt, entzweit aber das Land. Für viele ist er eine Kunst, seine Gegner sehen in ihm schlichtweg brutale Tierquälerei.