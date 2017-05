Nicht nur für Rocker und Grufties: Schwarze Taschentücher

Normalerweise sind Taschentücher weiß. Nicht so aber beim bekannten Taschentuchhersteller Tempo.



Denn Tempo bringt nun schwarze Taschentücher in limitierter Auflage auf den Markt. Black Edition werden diese schwarzen Taschentücher heißen.



Im vergangenen Jahr waren diese Taschentücher noch als Aprilscherz gedacht. Doch da die Resonanz auf die schwarzen Taschentücher so groß war, produziert man die Black Edition nun tatsächlich.