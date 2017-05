Trump steht vor Rüstungsgeschäften mit Saudi-Arabien

Wie ein Insider berichtet, steht der US-amerikanische Präsident Trump offenbar kurz vor dem Abschluss von Rüstungsgeschäften mit Saudi-Arabien. Im Rahmen eines 100-Milliarden-Dollar-Deals will er Waffen nach Saudi-Arabien liefern.



Nächste Woche wird er dafür in die saudi-arabische Hauptstadt Riad reisen. Es steht ein Treffen mit Vertretern der saudi-arabischen Führung an.



Bei dem Deal geht es nicht nur um Waffenlieferungen, sondern auch um Schiffe und Abwehrraketen.