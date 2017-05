Griechenland: Flüchtlinge werden in Türkei abgeschoben

Im Rahmen des Flüchtlingspakts der EU und der Türkei hat Griechenland 71 illegale Migranten in die Türkei abgeschoben. Hilfe bekam man dabei von der europäischen Grenzschutzagentur Frontex.



Für jeden illegalen abgeschobenen Flüchtling darf im Rahmen des Pakts ein legaler syrischer Flüchtling in die EU einreisen.



1.165 Flüchtlinge wurden so bereits in die Türkei geschickt. Insgesamt befinden sich etwa 13.900 Flüchtlinge derzeit auf den griechischen Inseln.