ESC: Heute Abend findet Finale des ESC in Kiew mit 26 Startern statt

Zum 62. Mal findet am heutigen Samstagabend das Finale des Eurovision Song Contest statt. 26 Starter aus verschiedenen Ländern konkurrieren um den Sieg.



Die besten Chancen werden im Vorfeld Italien, Bulgarien und Portugal zugestanden. Für Deutschland geht Levina an den Start. Sie wird aber als Außenseiterin gesehen. Es wäre bereits ein Erfolg, nicht wie in den letzten beiden Jahren, den letzten Platz zu belegen.



Überschattet wird der ESC von dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Die Ukraine erteilte der russischen Sängerin ein Auftrittsverbot, woraufhin Russland sich komplett aus dem Wettbewerb zurück zog.