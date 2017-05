Vorsichtiger Optimismus: Cannabis könnte gegen Alzheimer und Altersdemenz helfen

Nachdem Bonner Neurowissenschaftler herausgefunden hatten, dass kleine Dosen Tetrahydrocannabinol (THC) bei Mäusen den Alterungsprozess des Gehirns beeinflussen, ist jetzt eine klinische Studie an Menschen mit beginnender Alzheimer- oder milder Altersdemenz geplant.



Vorsichtiger Optimismus ist, so Professor Andreas Zimmer, erlaubt, denn Forschungen mit medizinischem Marihuana hatten gezeigt, dass "praktisch alles, was in der Maus funktioniert, auch im Menschen funktioniert". Cannabis stimuliert ein System von Rezeptoren.



Im Alter lässt die Aktivität dieses Endocannabinoidsystems nach. Dies "geht einher mit typischen Alterungssymptomen, wie Osteoporose, runzeliger Haut und abnehmender Kognitionsleistung", so Zimmer. Alte Mäuse, denen THC verabreicht worden war, verhielten sich auf einmal wie junge Tiere.