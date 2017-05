Carlo Ancelotti: Cristiano Ronaldo ist bester Spieler, mit dem er gearbeitet hat

Mit dem FC Bayern München holte Carlo Ancelotti als Trainer in dieser Saison die Meisterschaft. Aus der Champions League und auch dem DFB-Pokal schied man bereits aus. Nun äußerte sich Ancelotti in einem Interview über Privates.



Der 57-Jährige erklärte ohne Zweifel Cristiano Ronaldo zum besten Spieler, den er je trainieren durfte. 2013 bis 2015 war er der Trainer von Ronaldo bei Real Madrid. 2013/2014 gewann er mit den Königlichen und Ronaldo die Champions League, die Klub-WM und den spanischen Pokal.



In seiner eigenen Jugend spielte Ancelotti bei Inter Mailand vor, erklärte aber, sofort aussortiert worden zu sein. Beim Inter-Konkurrenten Milan ferierte er dann jedoch sowohl als Spieler als auch als Trainer große Erfolge.