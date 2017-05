Türkei: Verhaftung einer deutschen Übersetzerin

Bereits am 30. April kam es in der Türkei zur Verhaftung der deutschen Übersetzerin Mesale Tolu. Sie arbeitet für die Agentur Etha, die sich eher nach links orientiert.



Das Auswärtige Amt wirft der Türkei vor, nicht von ihr über den Haftfall informiert worden zu sein, sondern anderweitig Kenntnis davon erlangen musste. Dies ist ein Verstoß gegen das Wiener Übereinkommen für konsularische Beziehungen.



Tolu wurde in Deutschland geboren, sie hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihre türkische gab sie ab. "Für uns ist es wichtig, dass wir uns um sie als deutsche Staatsangehörige kümmern können", äußerte Martin Schäfer vom Auswärtigen Amt.