Berlin: Kanzlerin Merkel wird neuen französischen Präsidenten Macron empfangen

Am kommenden Montag wird die Bundeskanzlerin Angela Merkel den frisch gewählten Präsidenten Emmanuel Macron aus Frankreich empfangen. Dessen erste Auslandsreise im Amt führt ins Kanzleramt in Berlin, worauf Merkel sich schon sehr freut.



Vergangenen Sonntag gewann der erst 39-jährige Macron die Wahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Angela Merkel will Macron bei seinen Wirtschaftsreformen unterstützen.



Das große Investitionsprogramm und den gemeinsamen Haushalt der EU-Staaten, wofür Macron sich einsetzen will, stößt allerdings bei Vertretern von Union und FDP auf Kritik.