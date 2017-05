Niederlande: Gerichtsurteil - Zwölfjähriger darf Chemotherapie verweigern

Ein Zwölfjähriger darf nach einem Gerichtsurteil in den Niederlanden eine Chemotherapie verweigern. Das Gericht in Alkmaar teilte mit, der Junge sei in der Lage, seine Interessen selbst zu beurteilen und die Konsequenzen seiner Entscheidung abzuschätzen.



Der Vater des Jungen David hatte vor Gericht verlangt, die Behandlung anzuordnen.



Dem Jungen war zuvor ein Gehirntumor entfernt worden.