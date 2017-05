Neues Beweisstück belastet mutmaßlichen BVB-Bomber

Sergej W. soll neben dem Mannschaftsbus des BVB drei Bomben gezündet haben. Ein nun gefundenes Schreiben belastet den Mann nun schwer.



Handgeschrieben soll sich Sergej W. in dem Schreiben Gedanken machen, wie man eine Bombe am besten ferngezündet bekommt. Graphologen weisen das Schreiben klar W. zu.



Außerdem soll es in dem Schreiben um eine Hecke gehen. Darin waren die Bomben versteckt.