Trump behauptet, "Großkotz" FBI-Chef Comey persönlich gefeuert zu haben

Die Entlassung James Comey durch US-Präsident Donald Trump erfährt eine neue Wendung. Im TV bezeichnetet Trump den FBI-Chef als "Großkotz".



"Er ist ein Aufschneider, ein Angeber. Das FBI war in Aufruhr. Sie wissen das, ich weiß das. Jeder weiß das. Schauen Sie sich das FBI vor einem Jahr an, es war buchstäblich in Aufruhr, weniger als vor einem Jahr. Es hat sich bis heute nicht davon erholt", meinte Trump.



Er selbst habe daher entschieden Comey zu feuern - ein Plan, den er schon am ersten Tag seines Amtes hatte.