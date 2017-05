Christian Wulff vergeht die Lust auf Xavier Naidoo

NUn mischt sich auch Alt-Bundespräsident Wulff in die Diskussion um Xavier Naidoos rechtspopulistische Liedtexte. ein.



"Er begibt sich in die Nähe von Totengräbern der Demokratie, in die Nähe des Hasses", nimmt Wulff Popstar Naidoo in die Verantwortung: "Und wer über viel Macht verfügt, der hat auch viel Verantwortung."



Mittlerweile entschuldigten sich die Söhne Mannheims. Man sei traurig über die entstandene Verwirrung.