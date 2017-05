Schüsse in Berlin: Rockerkrieg?

In Berlin fielen Schüsse. Es wird vermutet, dass es sich um einen Krieg zwischen zwei verfeindeten Rockerbanden handelt.



Insgesamt 16 Einschusslöcher konnte die Polizei an einer Glasscheibe eines Lokals in Wedding zählen. Die Täter flüchteten mit zwei Autos.



Die Polizei nahm fünf Verdächtige fest. Einer davon wurde wieder freigelassen.