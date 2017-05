München: Erstmals gibt es ein Chinesisch-Abitur

Am morgigen Freitag wird am St.-Anna-Gymnasium im Lehel (München) das erste Mal Abitur im Fach Chinesisch geschrieben.



Seit 50 Jahren wird die Sprache an der Schule als Wahlfach angeboten, aber noch nie wurde eine schriftliche Abiturprüfung darin abgehalten. Jetzt haben sieben Schüler die Gelegenheit dazu.



Dabei ist die Sprache nicht leicht, sich anzueignen. "Man muss jeden Tag lernen", so die Lehrerin Barbara Guber-Dorsch. Andernfalls würde man die Schriftzeichen nach einigen Monaten wieder vergessen. Aber wer die Sprache letztendlich beherrscht, hat am Arbeitsmarkt viele Vorteile.