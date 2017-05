Studie: Auf Gluten verzichten, bringt keine gesundheitlichen Vorteile

Nach einer Langzeitstudie, die von US-Forschern im "British Medical Journal" veröffentlicht wurde, bringt ein Verzicht auf Gluten keine Vorteile für die Herzgesundheit. Bei Gluten handelt es sich um Klebereiweiß, das in Weizen und anderen Getreidesorten enthalten ist.



"Sogar in der Gruppe mit dem niedrigsten Gluten-Konsum gab es dieselben Raten an koronarer Herzerkrankung wie in der Gruppe mit dem höchsten Konsum", sagt Andrew Chan von der Harvard School of Medicine.



Die Wissenschaftler gehen sogar davon aus, dass es schädlich ist, wenn man herkömmliche Vollkornprodukte meidet. Denn diese würden das Herz schützen. Zudem seien Ballaststoffe aus Vollkörnern wichtig für die Darmflora. Die Forscher warnen deswegen vor glutenfreien Trends.