Autofahrer baut Unfall und klaut Auto von Ersthelfer

Ein betrunkener Mann war in Bayern mit seinem Auto unterwegs und kam dabei von der Fahrbahn ab. Ein 38-jähriger anderer Autofahrer wollte erste Hilfe leisten.



Während er noch mit der Polizei telefonierte, stahl der Betrunkene dessen Auto und fuhr einfach davon. Das Auto wurde in Frankfurt am Main gefunden, der Dieb hatte sich zuvor schon selbst gestellt.



Der Betrunkene erklärte, dass er mit seinem Auto einem Tier ausgewichen sei, und dann von der Fahrbahn abkam. An den Diebstahl des Autos und die Fahrt nach Frankfurt könne er sich nicht erinnern.